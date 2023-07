Formel-1-Liveticker: Sprint-Tag in Spa-Frachorchamps - aber mit Regen?

Galgenhumor

Bei "DAZN F1" in Spanien hat Fernando Alonso sich in Galgenhumor geübt nach seinem Abflug in Pouhon und der punktlosen Leistung von Aston Martin, denn auch Lance Stroll wurde nur Elfter. Sein Rennen hat er folgendermaßen zusammengefasst:



"Wir wollten natürlich so schnell wie möglich die Intermediate-Reifen aufziehen, aber mit Lance an der Spitze habe ich die Intermediates in Runde 2 des Rennens aufgezogen, und ich verlor mehrere Positionen, und am Ende landete ich durch meine Schuld im Kiesbett. Aber hey, heute kriegen wir keine Punkte, so oder so, also null Punkte im Kiesbett.



Kann morgen also nur besser werden.