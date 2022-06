Formel-1-Liveticker: Startplatz-Strafe für Leclerc in Montreal wahrscheinlich

Red Bull: Ferrari ist samstags eine Macht

Ferrari mag zuletzt mehr Pannen gehabt als Punkte geholt haben, aber die direkten Gegner sind gewarnt: "Ferrari ist schnell und samstags dominiert es sogar", meint etwa Red-Bull-Teamchef Christian Horner. Er gehe zwar davon aus, dass man Ferrari in Baku über die Distanz bezwungen hätte, aber "wissen kann man es nicht".



Deshalb plant Max Verstappen, seine Samstagsform zu steigern, um nicht schon im Qualifying ins Hintertreffen zu geraten. Er sagt: "Aus irgendwelchen Gründen sind wir samstags nicht so schnell wie Ferrari. Vielleicht hilft uns das am Sonntag, wer weiß?"



"Aber ich will da ein bisschen mehr Leistung haben, nur für mich, am Samstag, nur für das Gefühl im Auto. Sonntags fühlt es sich immer etwas besser an. Wir haben also noch genug damit zu tun, das Auto zu verbessern. Und aktuell scheint es, als hätten wir vor allem samstags noch am meisten Luft nach oben."