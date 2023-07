Formel-1-Liveticker: Das Qualifying in Silverstone

McLaren eine Red-Bull-Kopie?

Für Lewis Hamilton ist die Leistungssteigerung von McLaren keine Überraschung: "Man muss das Auto mal neben den Red Bull stellen. Es sieht an den Seiten sehr, sehr ähnlich aus, und es funktioniert. Das ist großartig. Jetzt ist ein anderes Team in der Verlosung mit drin. Das wollen wir doch sehen in der Formel 1", sagte der siebenfache Weltmeister nach der Qualifikation in seiner Medienrunde.



"Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Aber eigentlich spielt es gar keine Rolle, denn es kommt nur auf die Stoppuhr an. Ich schätze, darauf hat sich Lewis bezogen, dass dieses Design eine gute Richtung darstellt. Aber das ist leichter gesagt als getan", fügte sein Teamchef Toto Wolff noch hinzu, um zu unterstreichen, dass McLaren wirklich in eine gute Richtung entwickelt hat und es nicht bloß eine 1:1-Kopie des RB19 ist.



