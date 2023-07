Formel-1-Liveticker: Steht der Rauswurf von Nyck de Vries schon fest?

Sainz: Ferrari fehlt es noch immer an Konstanz

Die Leistungen von Ferrari schwanken in diesem Jahr ziemlich. Carlos Sainz erklärt dazu: "Wir sind für unsere eigene Performance sehr stark vom Wind, den Streckenbedingungen und der Streckentemperatur abhängig."



In Silverstone sei es "nicht furchtbar" gewesen, aber: "Ich war auf einer Runde 0,3 oder 0,4 Sekunden [langsamer] als auf anderen, nur weil es einen Windstoß gab", berichtet Sainz. Daran müsse man also weiterhin arbeiten.



Das Auto reagiere empfindlich auf Wind und sei teilweise unvorhersehbar. Genau das also, was man als Fahrer nicht haben möchte. "Wir wissen, dass das unsere Schwäche ist", so Sainz über den Wind.



Man müsse das Auto also weiter verbessern. Andernfalls werden die Leistungen wohl weiterhin so schwanken.