Formel-1-Liveticker: Der Sprint-Samstag in Katar

Unfallanalyse

Esteban Ocon, Nico Hülkenberg und Sergio Perez müssen noch zu den Stewards wegen ihres Unfalls in Runde elf. Wie haben sie jeweils die Situation in den Interviews bewertet?



Hülkenberg: "Ich bin ins Sandwich geraten und ja, mit drei Autos so eng in eine Kurve war zu knapp. Ich würde gerne den Esteban die Schuld geben, aber er kann glaube ich nicht wissen, dass Sergio rechts ist. Er dachte, ich habe Platz, um rüberzugehen, aber dem war nicht so. Und ja, blöde, sehr, sehr unglückliche Rennsituation leider."



Perez: "Falsche Zeit, falscher Ort. Leider gab es diese Berührung und bezahlte den Preis dafür. Ich habe noch keine Wiederholungen gesehen."



Ocon: "Ein unglücklicher Zwischenfall. Es ist klar, dass ich Nico gesehen habe. Ich wusste, er war da. Aber ich konnte Sergio in diesem Moment unmöglich sehen. Und in dieser Kurve ist drei Autos nebeneinander leider keine gute Idee."



Mal sehen, ob es noch was als Nachschlag gibt von den Stewards.