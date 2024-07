Budapest-Freitag in der Analyse: Duell zwischen Red Bull und McLaren?

Sauber: Besser als das Ergebnis aussieht?

Zhou wurde heute Letzter, betont jedoch: "Das Auto fühlte sich heute direkt aus der Box heraus ziemlich gut an. [...] Meine Rundenzeit hätte für P10 reichen können, wenn ich diesen Moment in Kurve 4 nicht gehabt hätte."



"Ich bleibe vorsichtig, denn es ist erst Freitag, aber ich habe das Gefühl, dass wir im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden in einer viel besseren Position sind", so der Chinese.



"Das könnte uns erlauben, unsere Rivalen im Qualifying herauszufordern und am Sonntag um eine Top-10-Platzierung zu kämpfen, wenn wir ein gutes Rennen haben", hofft Zhou.



Teamkollege Bottas wurde Elfter und erklärt: "Es hat eine Weile gedauert, bis wir die neuen Teile, die wir dieses Wochenende dabei haben, im FT1 so zum Laufen gebracht haben, wie wir es wollten."



"Nach einer Feinabstimmung des Setups im FT2 konnten wir etwas mehr Leistung und eine positive Richtung finden, an der wir für morgen arbeiten können", so der Finne, der ebenfalls glaubt, dass Sauber "in einer besseren Position als zuletzt" ist.