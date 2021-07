12:16

Wolff: "Erinnert mich an Singapur 2015"

Mittlerweile hat auch Toto Wolff zu uns Medien gesprochen. Der Mercedes-Teamchef hatte ja zunächst TV-Interviews abgesagt, weil er sich sofort der schwachen Performance widmen wollte. Welche Probleme hatten die Weltmeister am heutigen Trainingstag in Baku konkret? "Wir haben ein starkes Rennauto, aber wir haben Schwierigkeiten, es auf einer Runde hinzubringen."



"Was wir schon in Monaco gesehen haben, nämlich dass wir in manchen Passagen nicht abliefern, scheint sich in Baku fortzusetzen." Wirklich überrascht sei er deshalb aber nicht, betont Wolff. "Es gibt hier nur 90-Grad-Kurven, daher war es immer klar, dass es für uns schwierig wird."



Der Teamchef bestätigt auch die Aussage von Valtteri Bottas: "Man kann ganz klar sehen in den Rundenzeiten, dass etwas fundamental falsch ist. Wir versuchen jetzt, das Auto so zu tunen, dass es auch funktioniert." Das Qualifying könnte jedenfalls eine "sehr schwierige Session" für Mercedes werden, "womöglich eines der schwierigsten, das ich jemals gesehen habe für uns. Das erinnert mich an Singapur 2015."