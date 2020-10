04:15

Wäre Renault eine Alternative für Haas?

Im gleichen Gespräch hat sich Steiner auch zu den Gerüchten geäußert, Haas könne in Zukunft zu Renault wechseln. Hintergrund: Stand jetzt haben die Franzosen ab 2021 kein einziges Kundenteam mehr, weil McLaren zu Mercedes wechselt. Theoretisch wäre also ein Platz für Haas frei. "Renault wäre auch bereit, uns Motoren zu geben", verrät Steiner. Trotzdem wäre ein Wechsel problematisch.



Steiner erinnert: "Wir bekommen auch andere Teile von Ferrari. Daher ist es schwierig, so einen Partner zu finden, da unsere ganze Firma so aufgebaut ist, diese Teile zu beziehen. Vor allem mit Hinblick auf die anstehenden Regeländerungen ist es sehr schwierig, so einen Wechsel zu vollziehen." Denn für Haas würde es keinen Sinn ergeben, nur den Motor von Renault, andere Teile aber weiterhin von Ferrari zu beziehen.