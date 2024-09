Formel-1-Liveticker: Stallorder bei McLaren? Für Stella nur dann, wenn ...

Eine große Karriere!

Gerhard Berger ist 65. Grund genug, auf sein Leben und seine Karriere in der Formel 1 zurückzublicken. Den Unfall in Imola 1989. Seine Jahre bei Benetton, Ferrari und McLaren. Seinen emotionalsten Sieg in Hockenheim 1997. Und vieles mehr.



In diesem Interviewfilm, erzählt mit Einschüben im Doku-Stil, kommen auch Weggefährten wie Jean Alesi, David Coulthard und Helmut Marko zu Wort. Aufgezeichnet von unserem Partner ServusTV, vor atmosphärischer Kulisse beim legendären Stanglwirt in Going, so etwas wie einer zweiten Heimat von Berger in Tirol.



Das Video wurde zuerst am 2. September 2024 bei ServusTV in der Sendung Sport und Talk Spezial ausgestrahlt und ihr könnt es jetzt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen.