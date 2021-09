02:46

Verstappen: Kein Druck beim Heimspiel

Daniel Ricciardo gestand in der Vergangenheit, dass ihm das ganze Drumherum bei seinem Heimrennen in Melbourne etwas zu schaffen machte. Bei Max Verstappen ist das offenbar nicht der Fall. "Ich denke, für ihn war es schwierig, weil er viele Medientermine hatte. Die haben wir [wegen Corona] natürlich nicht", erinnert Verstappen.



"Aber ich hätte die sowieso nicht gemacht - selbst ohne COVID-Beschränkungen. Es geht darum, wir man sich selbst vorbereitet", so Verstappen, der klarstellt: "Ich will überall gut performen. Es spielt also keine Rolle, ob eine Menge Leute erwarten, dass ich auf Pole fahre, oder nicht." Kein zusätzlicher Druck also für ihn.