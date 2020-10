05:34

#FragMST

Wir haben folgende Frage bekommen: "Wenn Ferrari diese Saison auf Platz 7 abschließt, müssen sie dann nächstes Jahr auch in der Boxengasse in die Mitte oder dürfen sie neben Mercedes bleiben?" In der Tat hat die Position in der Weltmeisterschaft eine Auswirkung auf die Priorität in der Boxengasse. Heißt: Wenn Ferrari die WM in diesem Jahr weiter hinten beendet, wovon man aktuell ausgehen kann, dann ändert sich 2021 auch die Position in der Boxengasse.