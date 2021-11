07:07

Hamilton-Motor nicht mehr so stark?

Von Mercedes wissen wir bereits, dass Hamilton in Saudi-Arabien wieder den Brasilien-Motor verwenden wird, der zuletzt in Katar nicht im Auto war. Fährt der Weltmeister am Wochenende also wieder allen davon? Gegenüber 'De Telegraaf' erklärt Helmut Marko, dass der Motor inzwischen "rund 400 Kilometer" abgespult habe.



Und weil der Mercedes-Motor in diesem Jahr einen ungewöhnlich hohen Verschleiß hat, prophezeit der Österreicher: "Wir denken nicht, dass diese Rakete in den nächsten Rennen so viel Power wie in Interlagos haben wird." Realistische Einschätzung oder vielleicht doch eher Zweckoptimismus bei Red Bull?



Fakt ist schließlich, dass Mercedes in Katar auch ohne den frischeren Motor gewinnen konnte ...