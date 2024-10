Formel-1-Liveticker: Szafnauer beklagt komplette Machtlosigkeit bei Alpine

Suzuka 2000: Der große Tag!

Auch heute, am 08. Oktober 2024, schauen wir zurück in die Geschichte der Formel 1 an diesem Tag und reisen zurück ins Jahr 2000.



Heute vor 24 Jahren gelang Michael Schumacher der ultimative Triumph beim Großen Preis von Japan in Suzuka. Mit seinem 43. Sieg sicherte er sich nicht nur seinen dritten Weltmeistertitel, sondern auch seinen ersten auf Ferrari.



Vor Mika Häkkinen und David Coulthard kam er ins Ziel und erfüllte den Italienern und sich selbst den großen Traum von der ersten Fahrerweltmeisterschaft seit Jody Scheckter im Jahr 1979.



Ein unvergesslicher Tag, auch hier bei uns in Deutschland. Schwelgt in Erinnerungen in unserer Fotostrecke.

Foto: LAT

Am Ziel der Träume: Michael Schumacher hat die 21-jährige Durststrecke von Ferrari beendet und im Jahr 2000 in Suzuka in Japan den Formel-1-WM-Titel für das italienische Traditionsteam gewonnen! Hier sind die Bilder von damals!