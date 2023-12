Formel-1-Liveticker: Teams und Fahrer räumen bei den "Autosport Awards" ab

Energie behalten

Laurent Meckies wird am 01. Januar seinen Dienstantritt als Teamchef bei AlphaTauri feiern, das alte Minardi- bzw. Toro-Rosso-Team, für das er bereits in der Vergangenheit gearbeitet hat. Seit einiger Zeit befindet er sich in einer bezahlten Freistellung.



"Am Anfang, als ich merkte, dass ich all diese Monate warten musste, war es ein bisschen frustrierend", räumt Mekies am Rande der Autosport Awards am Wochenende ein.



"Man möchte sofort loslegen und überlegen, wie man etwas beitragen und unterstützen kann. Aber die Wahrheit ist, wenn man von einem Job zum anderen wechselt, wird man wahrscheinlich sofort von der Intensität des Rennkalenders und den täglichen Entscheidungen, die man treffen muss, mitgerissen", glaubt er.



