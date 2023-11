Formel-1-Liveticker: Der Samstag in Abu Dhabi

Schaltfehler kostet Q3

Alexander Albon hätte es fast ins Q3 geschafft, aber am Ende war mit Platz 14 im zweiten Abschnitt Schluss. Sein Teamkollege Logan Sargeant hatte in Q1 noch mit Tracklimits zu kämpfen, Albon mit anderen Dingen, die ihm den Einzug ins Q3 vermasselt haben:



"Wir hatten in Kurve 6 einen Schaltfehler, so dass wir das Auto nicht richtig abbremsen konnten. Im Grunde genommen war es kein Getriebeproblem, sondern nur ein zu starkes Blockieren des Hecks. Aber das ist typisch für uns. Wir haben keinen Abtrieb, also bewegt sich das Auto ein bisschen mehr als normal. Aber es war ehrlich gesagt eine ganz normale Session für uns", sagte er in seiner Medienrunde.



"In Q1 scheint alles in Ordnung zu sein, und in Q2, sobald die Strecke schneller wird und der Grip technisch besser ist, zerstören wir unsere Reifen. Thermisch gesehen, gehen die Hinterreifen kaputt. Das ist ein normaler Trend in diesem Jahr: Wir verbessern uns in Sektor eins, verbessern uns in Sektor zwei, und dann, in Sektor drei, sind die Reifen weg. Schwierig", führte Albon fort.



Im Rennen wird es schwer morgen wirklich nach vorne zu kommen für beide Williams.