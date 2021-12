05:48

Die Teilnehmer der Pressekonferenz

Zum vorletzten Mal treffen sich am Donnerstag die Fahrer paarweise in der Pressekonferenz, die um 17:30 Ortszeit (also 15:30 Uhr deutscher Zeit) startet. Wie üblich sind alle Fahrer dabei, und zwar in folgenden Paarungen:



1. Lewis Hamilton/Sergio Perez

2. Valtteri Bottas/Max Verstappen

3. Fernando Alonso/Sebastian Vettel

4. Mick Schumacher/Nicholas Latifi

5. Pierre Gasly/Charles Leclerc

6. Carlos Sainz/Daniel Ricciardo

7. Kimi Räikkönen/Yuki Tsunoda

8. Antonio Giovinazzi/Nikita Masepin

9. Esteban Ocon/Lance Stroll

10. Lando Norris/George Russell



Am Freitag stehen erst Alpines Marcin Budkowski und McLarens Andreas Seidl Rede und Antwort, danach Otmar Szafnauer von Aston Martin und Haas-Teamchef Günther Steiner.