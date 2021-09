02:41

Horner stimmt zu: Brauchen mehr Autos

Der Red-Bull-Teamchef stimmt Wolff zu, dass es aktuell zu wenig Autos in der Startaufstellung gibt. "Ich glaube, es fehlen wahrscheinlich ein, zwei Teams. Es gibt viele junge Burschen in der Formel 2, die eine Chance verdient hätten", erklärt auch Horner und ergänzt: "Es gibt aber einfach nicht genug Plätze, die frei werden. Man wartet, bis ein Kimi zurücktritt, damit mal ein Cockpit zur Verfügung steht irgendwo."



"Es bleibt aber der altbekannte Punkt: Wenn du mehr Stücke aus einem Kuchen herausschneidest, dann bekommt jeder weniger", spielt er auf die Verteilung der Einnahmen an. Bei zwölf statt zehn Teams würde jeder Rennstall weniger Geld bekommen. "Die Bereitschaft dazu wird also gering ausfallen", ist sich Horner bewusst.



"Daher der Vorstoß mit dem dritten Auto. Unterm Strich brauchen wir zwei bis vier Autos [mehr] in der Startaufstellung, damit sich junge Talente in der Formel 1 beweisen können", so der Teamchef.