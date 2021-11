05:44

Fortschritt in Saudi-Arabien

Für alle, die sich immer noch fragen, ob die Formel 1 in der kommenden Woche überhaupt starten wird: Sehr wahrscheinlich schon. Denn in den vergangenen Tagen flatterten einige Aufnahmen der Strecke herein, die noch vor kurzem weit entfernt von fertig aussah. Jetzt sieht das aber schon nach einer Strecke aus - wo man wohl Abstriche machen muss, ist die Infastruktur. Aber schau einfach selbst.

Foto: Jeddah Corniche Circuit

