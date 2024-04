Formel-1-Liveticker: Toto Wolffs Situation "extremst prekär und schwierig"

Updates für den Titel?

Carlos Sainz ist einer dieser Fahrer, die auf der Suche nach einem Cockpit für 2025 sind. Bis dahin aber will er mit Ferrari das Maximum herausholen. Aktuell steht er in der Fahrer-WM auf Rang 4, aber nur mit vier Punkten hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc mit einem Rennen weniger und 22 Punkte auf den WM-Führenden Max Verstappen.



Das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit hat er nach dem Großen Preis von Japan untermauert und hofft, dass noch mehr drin ist in dieser Saison:



"Ich denke, dass sie [Red Bull] im ersten Drittel der Saison definitiv einen Vorteil haben werden, bis wir ein oder zwei Updates bringen, die uns konsequenter gegen sie kämpfen lassen. Aber dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu spät mit dem Vorteil, den sie in der Meisterschaft haben könnten", sagte der Spanier.



"In der Zwischenzeit brauchen wir mehr Australiens, aber ich sehe nicht, dass Red Bull als Team diese Fehler sehr oft macht, nein."



Mutig äußerte er sich über einen echten Angriff auf die WM:



"Es ist schade, denn ich habe ein Rennen verpasst, was sowohl für das Team als auch für mich in der Meisterschaft kostspielig sein könnte. Wir treten mit einem Rennen weniger an, aber gleichzeitig werden wir unser Bestes geben. Es ist auch mein letztes Jahr bei Ferrari, also ja, ich habe nichts zu verlieren und wir werden alles versuchen, um es zu schaffen."