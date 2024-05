Formel-1-Liveticker: Trotz schlechtem Start - Albon überzeugt von Williams

Was muss sich ändern?

Vorhin habe ich euch über den Erfolg der Alpine-Juniorin Abbi Pulling in der britischen Formel 4 informiert, auch James Vowles hat sich so seine Gedanken gemacht, was zu tun ist, damit Frauen ernsthaft den Weg nach ganz oben tun können, auch rein physisch:



"Die wichtigste davon ist: die Lenkkräfte. Das hört sich jetzt nicht enorm an, aber die Lenkkräfte in einem Formel-1-Auto liegen bei etwa 10 bis 15 Newtonmetern. Die Lenkkräfte in einem Formel-2-Auto sind etwa viermal so hoch, und da fangen wir an, ein Problem zu haben. Es geht um die Höhe der Kraft. Aus diesem Grund ist dieses [F1-Auto] technisch gesehen einfacher zu fahren."



Für ihn ist es daher unabdingbar, dass in den Juniorkategorien auch die Lenkung endgültig angefasst wird, damit Frauen sich mit Männern vergleichbar messen können.