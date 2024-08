Formel-1-Liveticker: Überraschender Schwarzman-Einsatz für Sauber in Holland

Guten Morgen

Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zum Formel-1-Liveticker am Mittwoch. Bergfest und so langsam aber sicher wächst die Vorfreude auf den Großen Preis der Niederlande immer weiter an und wir sind alle froh, wenn es in Zandvoort dann hoch hergeht in den nächsten Tagen.



Kevin Scheuren begrüßt euch auch heute zum Liveticker, in dem wir einen Tag vor dem ersten Medientag nach der Sommerpause auf alles schauen, was es an News so gibt, aber auch, ob Teams und Fahrer in den sozialen Medien was spannendes posten.



Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Themenwünsche habt, schreibt mir gerne eine Mail über unser Kontaktformular, mit dem Hashtag #FragMST auf X oder bei Instagram. Ich versuche alles bestmöglich einzubinden.



Hier gibts den Liveticker vom Dienstag nochmal zum Nachlesen.



Habt einen schönen Tag und viel Freude mit dem Liveticker.