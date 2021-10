02:58

Apropos Rennstrecken-Umbau ...

In Spa wird gebaut. Das Layout bleibt dort zwar unangetastet, aber andernorts hat man schon kräftig verändert. Zum Beispiel vor genau 20 Jahren am Hockenheimring: 2001 wurde der Grand Prix noch auf den langen Waldgeraden gefahren, ab 2002 dann auf der verkürzten Strecke mit der neuen Parabolica-Kurve. Und ja, dieser Umbau liegt jetzt schon zwei Jahrzehnte zurück!



Wie es im Hardtwald von Hockenheim inzwischen aussieht und was von der alten Formel-1-Rennstrecke übrig geblieben ist, das kannst Du übrigens in meinem Erlebnisbericht nachlesen.