Formel-1-Liveticker: US-Update für Mercedes und Hoffnung für 2024

Nicht ohne Motor

Da bin ich wieder, der Formel-1-Liveticker geht in die Nachmittagsrunde und wird heute ein bisschen verlängert!



Verlängern wird sich aktuell auch der Einstieg von Andretti in die Formel 1, die FOM/Liberty Media muss mit Andretti jetzt Wege finden, ihnen einen Einstieg zu ermöglichen. Letzte Woche haben wir erfahren, dass die Motorenoption Renault/Alpine erstmal nicht mehr da ist, aber FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hat im Rahmen des Katar-Wochenendes in einer Medienrunde verlautbaren lassen, dass Andretti nicht ohne Antriebseinheit dastehen würde, wenn sie 2025 kämen.



"Wenn aber alle nein sagen, dann hat die FIA die Macht, die beiden am wenigsten verbreiteten [Antriebshersteller] in einen Topf zu werfen und einen davon auszulosen", so bin Sulayem.



Was das für Alpine, Honda, Mercedes und Co. bedeuten könnte, lest ihr in diesem Artikel.