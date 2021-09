04:14

Hamilton in Form für Met Gala

Das ist eine auch motorsportlich nicht unrelevante Information, mussten wir uns doch Sorgen machen, dass es ihm nach dem Crash vielleicht doch nicht so gut ging, wie es zuerst schien. Schließlich wurde Lewis Hamilton (mittlerweile nachweislich) von Max Verstappens Hinterreifen trotz Halo am Kopf getroffen und klagte hinterher über Nackenschmerzen (hier mehr).



Dem siebenmaligen Weltmeister ist jedoch offenbar fit genug gewesen, gestern in an der legendären Met Gale teilzunehmen, die alljährlich im New Yorker Metropolitan Museum of Art stattfindet. Die Spendengala ist Tummelplatz für Modedesigner und andere Stars und Sternchen.



Hamilton nutze auch dort seinen Einfluss, um Gutes zu tun: Er leistete sich einen eigenen Tisch, zu dem er extra schwarze Modedesigner und -Designerinnen einlud, um ihnen eine Plattform zu geben. Seiner eigenen Liebe zur Fashion verlieh er übrigens nicht nur an sich selbst Ausdruck - auch Hund Roscoe bekam einen Smoking spendiert.