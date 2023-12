Formel-1-Liveticker: Vasseur fordert mehr Konzentration aufs Wesentliche

Erst die Arbeit, dann die Erfolge

Bei Ferrari möchte man 2024 einiges anders machen, beginnen will man damit bereits bei der Einstellung zur Saison, zum ersten Rennen und zu den eigenen Zielen und der Umsetzung, wie Teamchef Frederic Vasseur nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi verriet:



"Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr besser sein wird, das weiß niemand, aber man muss wissen, wie man seine Arbeit macht, und es geht immer um den Vergleich, dass man eine Sekunde aufholen kann und die anderen 1,5 Sekunden schneller sind, dann sieht man dumm aus, aber wenn man fünf Zehntel schafft, sieht man wie ein Held aus. Letztendlich ist es ein Vergleich, und wir konzentrieren uns nur auf uns selbst und versuchen, das Beste aus uns herauszuholen", so der Franzose, der seit Januar 2022 in Maranello das Heft in der Hand hat.



"Ich will nicht zu optimistisch sein, aber wahrscheinlich war das eines der Probleme, die wir in der zurückliegenden Saison hatten. Wir müssen uns einfach auf das konzentrieren, was wir tun, und dürfen nicht über den Ausgang der Meisterschaft nachdenken, bevor sie gewonnen ist, oder vor Bahrain auf die Siegerehrung schauen."



Mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung hat Ferrari immerhin ein bisschen mehr Zeit im Windkanal und an den Simulationscomputern, die ihnen helfen könnte, ein Auto auf die Beine zu stellen, das dauerhaft konkurrenzfähiger ist als das diesjährige.