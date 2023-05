Formel-1-Liveticker: Helmut Marko: Barcelona wird einfacher für uns

Max Verstappen nur eine 2?

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Auch nach Monaco gab es natürlich Zeugnisse für die 20 Formel-1-Piloten. Das Ergebnis könnt ihr hier nachlesen.



Seit Neuestem gibt es auch immer die einzelnen Noten der Redakteure aufgelistet. Damit kann sich keiner mehr verstecken und so wird zum Beispiel auch ersichtlich, dass ich Max Verstappen als einziger eine 2 gegeben habe, während meine Kollegen alle die 1 gezückt haben.



Aber das kann ich aus meiner Sicht auch gerne erklären: Die Qualifying-Runde war aus seiner Sicht nicht seine beste, wie er selber zugegeben hat. Er war in der Runde mehrfach an der Wand dran, und ist auch im Rennen gegen die Leitplanke gefahren. Für mich persönlich waren das zu viele Schönheitsfehler für eine 1.



Aber zum Glück enigen wir uns ja in unserer Konferenz am Montagmorgen immer auf eine Redaktionsnote. Mit welcher Begründung die Redaktion ihre Noten abgegeben hat, das findet ihr wie immer in der dazugehörigen Fotostrecke, die ich an dieser Stelle noch einmal reinstelle.

Foto: Motorsport Images

Sergio Perez (6): Einige hätten ihm noch eine 5 gegeben, aber letztendlich war eine knappe Mehrheit für die "Höchststrafe". Wer Weltmeister werden will, der darf das Auto nicht in Q1 wegfeuern - und schon gar nicht in Monaco. Im Rennen dann auch einige Zwischenfälle, aber da war sowieso schon alles zu spät ...