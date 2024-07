Formel-1-Liveticker: Horner: Hätten "unter normalen Umständen" gewonnen

Wer hat eigentlich gewonnen ...?

Durchaus möglich, dass man sich auch in einigen Jahren noch an Verstappen-Norris-Crash gestern erinnern wird. Doch wird man sich dann auch daran erinnern, dass George Russell den Sieg beim Österreich-GP 2024 abgestaubt hat?



In dieser Fotostrecke blicken wir auf einige berühmte Rennen, bei denen sich viele eben nicht mehr an den Sieger erinnern:

Foto: Sutton

Spa 1991 - Zumindest in Deutschland dürfte sich jeder Formel-1-Fan an das Rennen in Belgien am 25. August 1991 erinnern. Denn damals gibt ein gewisser Michael Schumacher sein Debüt in der Königsklasse. Das endet aber bereits nach wenigen Metern. Und wer kann anschließend eigentlich gewinnen?