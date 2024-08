Formel-1-Liveticker: Neuer Alpine-Boss war früher Red-Bull-Junior!

Formel-1-Stammtisch: Ein netter Start in die Sommerpause

Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sind wir am Dienstagabend mit dem Juli-Stammtisch für unsere Kanalmitglieder in die Sommerpause gestartet. Um 19 Uhr begann das Zoom-Meeting, das via Livestream übertragen wurde, und es dauerte bis nach Mitternacht. Stundenlang plauderten die User mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll über die Formel 1.



Besonderes Highlight war der Gast, bei dem es sich diesmal um Peter Bürger, Geschäftsführer von Point-Racing und Betreuer aller Fahrer des Helmherstellers Arai in der Formel 1, handelte. Bürger beantwortete rund zwei Stunden lang die Fragen der Kanalmitglieder im Zoom-Meeting beziehungsweise aus dem Livechat, sprach drüber, wie der Massa-Unfall in Ungarn 2009 mit heutiger Helmtechnologie ausgegangen wäre und wann das Head-up-Display in der Formel 1 kommen wird. Es war ein faszinierender Abend, an dem nicht nur unsere Kanalmitglieder, sondern an dem auch unser Chefredakteur noch was dazugelernt hat.



Mitglieder des YouTube-Kanals von Formel1.de können bei allen Rennwochenend-Livestreams im Livechat Fragen stellen und mitkommentieren, und haben vor allem jeden Monat einmal die Gelegenheit, einen virtuellen Abend mit einem Stargast zu verbringen und mit diesem selbst zu plaudern und danach in großer Runde mit Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren.



Die Kanalmitgliedschaft und damit der Zugang zum Stammtisch kosten 3,99 Euro - also inzwischen weit weniger als der Preis eines Biers, weil wir unseren Preis trotz der Teuerung in anderen Branchen nicht erhöht haben. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, probiert's einfach aus! Die Kanalmitgliedschaft kann ohne Mindestbindung jederzeit wieder gekündigt werden.