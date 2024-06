Formel-1-Liveticker: Verlängert Perez heute bei Red Bull Racing?

Vorfreude im Zockerparadies

In diesem Jahr wird die Formel 1 zum zweiten Mal in Las Vegas aufschlagen. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen November hofft man im Zockerparadies auf den positiven Effekt der Erfahrung, auch im Fernsehen, damit noch mehr Formel-1-Fans den Weg nach Sin City finden, auch in die Casinos.



"Wir haben von vielen unserer Stammgäste und prominenten Gäste gehört, dass sie im ersten Jahr wegen des großen Rummels ein wenig ängstlich waren. Dann sahen sie ein so großartiges Rennen, dass sie nun tatsächlich kommen. Ich denke, dass wir eine ganz andere Welle von Leuten bekommen, die vorher zurückhaltend waren und nun ein wirklich erfolgreiches Rennen gesehen haben. Und sie sind jetzt bereit, sich uns anzuschließen. Ich denke also, dass wir einige Rückkehrer und einige Neuankömmlinge bekommen werden", sagt Brian Gullbrants von Wynn Resorts.



Steve Zanella von MGM Resorts International lobt das Engagement der Formel 1 und den Effekt auf die Stadt über den grünen Klee: "Es hat Las Vegas eindeutig als Hauptstadt der Sportunterhaltung in der Welt etabliert. Und was wir der Welt zeigen konnten, war erstaunlich."



Sehen wir uns also in Vegas?