Formel-1-Liveticker: Verläuft sich Red Bull bei der Fehlersuche?

Brundle: Piastri hat nötigen "Killerinstinkt"

In seiner Kolumne für Sky schreibt Experte Martin Brundle, dass das Überholmanöver von Oscar Piastri gegen Lando Norris in der ersten Runde in Monza McLaren als Team natürlich nicht geholfen habe.



"Piastri hat eindeutig kein Interesse an Norris' WM-Chancen gegen Max Verstappen, was wir bereits in Ungarn gesehen haben, als er die Führung in der ersten Kurve übernahm", erinnert Brundle.



"Der Rennfahrer in mir bewundert diese Einstellung", stellt der ehemalige Formel-1-Pilot klar und erklärt: "Das ist der Grund, warum Piastri Meisterschaften gewonnen hat und in einem siegreichen Formel-1-Auto gelandet ist."



Er habe daher vermutlich kein großes Interesse daran, "dass Norris im gleichen Auto Weltmeister wird. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwann einmal aushilft, und das hat er ja auch schon hier und da getan", betont Brundle.



Trotzdem sei der "Killerinstinkt", den Piastri in Monza gezeigt habe, wichtig für einen Rennfahrer.