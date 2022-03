Formel-1-Liveticker: Red Bull: Defekte aus Bahrain gelöst?

Mercedes: Wann ist Porpoising im Griff?

Trotz des Podiums in Bahrain war klar, dass Mercedes auf die direkte Konkurrenz von Ferrari und Red Bull noch Pace fehlt. Vor allem Porpoising ist für die Silberpfeile ein Problem, das schnellstmöglich in den Griff bekommen werden muss.



"Wir fangen an, es in den Griff zu bekommen", sagt der Technische Leiter James Allison. Allerdings bekomme man das nur in den Griff, in dem man etwas grundlegende Leistung des Autos wegwirft. Das ist das kleinere Übel.



Man arbeite aber daran, das Problem in den Griff zu bekommen, ohne dafür Leistung opfern zu müssen. "Wir können es natürlich nicht erwarten, diese Lösungen zu liefern. Wir arbeiten hier in der Fabrik hart daran, sie zu finden, sie an das Auto zu bringen und dann die Vorteile davon zu genießen", so Allison.