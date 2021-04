04:47

Steiner: Neue Situation kein Problem für Schumacher

Der Rookie ist es nicht gewohnt, am hinteren Ende des Feldes zu fahren. 2018 gewann er den Titel in der Formel-3-EM, 2020 wurde er Formel-2-Champion. Wie leicht ist es da für ihn, sich an die neue Situation anzupassen? "Er ist sehr demütig", berichtet Haas-Teamchef Günther Steiner im Podcast 'In the Fast Lane'.



Schumachers Titel "zählen in der Formel 1 nicht", so Steiner. Und das wisse Mick auch. "Er weiß, dass er viel lernen und hart arbeiten muss", erklärt der Teamchef und ergänzt: "Er gibt sich selbst Zeit. Wenn er Fehler macht, dann ist er sehr selbstkritisch." Arrogant sei er nach seinen Titeln in den Nachwuchsserien keinesfalls.