Formel-1-Liveticker: Wann holt Mercedes auf die Spitze auf?

Wie im Videospiel

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ganz gut geschlafen letzte Nacht.



Wie immer am Montag lässt unser Redakteur Frederik Hackbarth auch einen Fahrer oder Formel-1-Persönlichkeit gut schlafen, diesmal war es Max Verstappen, der an diesem Wochenende nicht nur Formel 1 in Imola gefahren ist, sondern auch die 24 Stunden am Nürburgring am PC. Beide Rennen hat er gewonnen, wahnsinnige Leistung, Frederiks Kolumne lohnt sich sehr.



Schlecht geschlafen hat für unseren Chefredakteur Christian Nimmervoll ein anderer mehrfacher Weltmeister: Fernando Alonso. Für ihn tickt die Uhr aktuell etwas gegen den Spanier, der sich bei Aston Martin eigentlich wieder ganz oben festsetzen wollte, aber die Entwicklung des Teams ist aktuell eher rückläufig. Dazu gesellte sich in Imola ein folgenschwerer Fehler im dritten Freien Training, der sein Rennwochenende vermutlich zerstört hat.



Lest hier jetzt unsere Kolumnen zum Montag:



