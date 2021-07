15:40

Sainz: Endlich ein sauberes Qualifying ohne Probleme!

Im Großen und Ganzen könne Ferrari zufrieden sein mit der Ausbeute am Samstag, betonte Leclerc. Man habe die Erwartungen im Qualifying erfüllt. Teamkollege Carlos Sainz stimmte zu. Startplatz fünf sei "ein bisschen eine Erleichterung", gestand er. "Ehrlich gesagt war das mein erstes sauberes Qualifying seit Wochen, in dem ich das Gefühl hatte, das ich mein wahres Potenzial im Auto zeigen konnte."



Schon seit Monaco habe er sich sehr schnell gefühlt. Nun kam er erstmals ohne Probleme oder Zwischenfälle durch die Session. Von welchen Problemen hat Leclerc vorhin gesprochen, die Sainz besser im Griff hatte heute? "Wir alle haben Schwierigkeiten auf den Vorderreifen, die fühlen sich ein wenig zu weich an", erklärte der Spanier.



Beim Blick auf das Rennen morgen will er nicht zu euphorisch klingen. Denn: "Wir wissen, dass McLaren am Renntag stärker ist." Dennoch zeigte sich zumindest Leclerc optimistisch was die Rennpace des SF21 in Le Castellet angeht. "Er hatte einen sehr starken Longrun auf dem Hard. Vielleicht ist er deswegen so zuversichtlich", vermutete Sainz.