05:07

Schumacher/Masepin: "War eine Fehleinschätzung"

Wir wechseln zu einem ganz anderen Thema: Haas. Mit den Rookies gingen die Emotionen in Baku ein wenig durch. Nikita Masepin und Mick Schumacher wären nämlich auf Start-Ziel in der letzten Runde fast noch kollidiert, weil der Russe kurz nach rechts hinübergezuckt hat, als ihn der Deutsche gerade überholen wollte. "Will er uns umbringen?", brüllte Schumacher daraufhin in den Boxenfunk.



Mittlerweile scheint die Sache aber geklärt zu sein, wie Haas-Teamchef Günther Steiner gegenüber 'RTL' bestätigt. "Ich glaube, es war im Endeffekt nicht zu gefährlich. Aber die Emotion ist einfach dabei." Er habe sich nach dem Zwischenfall mit beiden Neulingen in Ruhe zusammengesetzt und darüber gesprochen. "Ich habe mit beiden gesprochen, weil solche Sachen muss man vermeiden - weil wenn es schiefgeht, dann geht's ordentlich schief. Wir haben alles geklärt."



Er hofft, dass er so eine Szene in Zukunft nie wieder mitansehen wird müssen. "Ich habe das den Jungs erklärt, was die Konsequenzen sein können, wenn so etwas nicht gut geht. Nikita hat sich entschuldigt. Bevor er die Videoaufnahmen gesehen hat, hat er das anders wahrgenommen. Das war eine Fehleinschätzung."