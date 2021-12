05:05

Alles Gute!

Die ersten Glückwünsche des Tages gehen schon einmal raus - und zwar an Emerson Fittipaldi, der heute seinen 75. Geburtstag feiert. Irgendwie passend, denn 1974 war er am bislang letzten Formel-1-Finale beteiligt, in das zwei WM-Rivalen punktgleich gingen. Damals setzte er sich gegen Clay Regazzoni durch und gewann für McLaren seinen zweiten und letzten WM-Titel.

Foto: LAT

Feiern gehört bei McLaren zum Programm: Insgesamt zwölfmal konnte sich das Team aus Woking in seiner ruhmreichen Formel-1-Geschichte bisher die Fahrer-Weltmeisterschaft sichern. Lediglich Ferrari ist mit 15 Titeln in dieser Hinsicht noch erfolgreicher. Doch wer sind die sieben Männer, die sich bisher in einem McLaren zum Formel-1-Weltmeister krönen konnten?