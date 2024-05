Formel-1-Liveticker: Verstappen bleibt "zu 1.000 Prozent" bei Red Bull

Vasseur: Sind nicht mehr weit weg von Red Bull

Der Ferrari-Teamchef ist nach Miami optimistisch und erklärt, dass man Red Bull in diesem Jahr unter "etwas mehr Druck" setzen könne. "Sie müssen etwas aggressiver mit der Strategie sein", so Vasseur.



"Sie sind nicht mehr in der Komfortzone des letzten Jahres, in der es egal war, was passierte, denn nach zwei Runden waren sie vorne. Ich denke, das ist ein Wendepunkt im Management des Rennens", betont er.



Angriffslustig erklärt er: "Das ist eine Chance für uns, denn wenn wir einen weiteren kleinen Schritt machen, denke ich, dass wir wirklich in der Lage sein werden, jedes einzelne Wochenende mit ihnen zu kämpfen."



Und diesen Schritt könnte womöglich schon das kommende Upgrade in Imola liefern ...