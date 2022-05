Formel-1-Liveticker: Verstappen erklärt, warum Perez schneller ist!

Leclerc gesteht: Habe Waage-Hinweis gar nicht gesehen!

Charles Leclerc hat eingeräumt, den Hinweis der FIA-Vertreter zum Abbiegen auf die Waage im Qualifying schlicht nicht gesehen zu haben. Er sagte: "Hier in Monaco ist es sehr schwierig, weil wir in die Box kommen und ich nicht mal weiß, ob das Display [der FIA] links oder rechts angebracht ist. Es ist auf jeden Fall ganz am Rand, man schaut nicht in diese Richtung. Ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass ich zur Waage gerufen worden bin."



Das Team habe die Situation aber korrekt erkannt. "Man sagte mir dann, ich solle anhalten. Dann wurde ich von den Jungs zurückgeschoben. Die Sache war nicht so gut, um später [in einem ähnlichen Zeitfenster auf der Strecke zu sein] wie die anderen, aber wir haben die knifflige Situation immerhin gemeistert."



Tatsächlich hat sich ein solches Szenario schon 2019 in Monaco ereignet, ebenfalls mit Leclerc und mit zwei weiteren Fahrern: Nico Hülkenberg und Sergio Perez. Auch in diesen Fällen waren die Teams auf Zack und ließen die Autos nach dem Vorbeifahren an der Waage kurzerhand zurückschieben. Strafen gab es deshalb weder 2019 noch 2022.