Monaco-Donnerstag in der Analyse: Neuer Andretti-Ärger

Monaco eine Chance für Alonso und Aston?

Nimmt man die beiden verkorksten Qualifyings in Miami und Imola zuletzt einmal raus, dann war die Qualifikation in diesem Jahr eigentlich die Stärke des Spaniers. In der Regel fiel er erst im Rennen etwas zurück.



Das könnte in Monaco natürlich eine Chance sein, weshalb auch Alonso selbst erinnert: "Wir haben uns [in diesem Jahr] extrem gut qualifiziert." Ein Beispiel sei sein dritter Platz im Sprint-Qualifying in China gewesen.



"Wenn wir diese Runden am Samstag wiederholen können [...], dann gibt es am Sonntag weniger Probleme mit dem Abbau [der Reifen] oder Pace oder solchen Dingen", betont Alonso. Denn in Monaco kann man bekanntlich kaum überholen.



Zur Erinnerung: 2023 war er in Monaco der große Gegner von Max Verstappen und beendete das Rennen auf P2. In diesem Jahr dürfte es allerdings schwer werden, diese Leistung zu wiederholen.



Doch obwohl der Aston Martin in diesem Jahr nicht so gut wie in der vergangenen Saison, betont Alonso: "Wir sind immer noch optimistisch, dass wir ein starkes Wochenende haben werden."