Ocon: Kann er seine Serie in Baku fortsetzen?

Wollen wir nun noch von einem Fahrer hören, der bislang noch gar nicht vorgekommen ist heute: Esteban Ocon. Der Franzose hat sich heimlich, still und leise zum Punktehamster bei Alpine entwickelt. In den vergangenen vier Rennen lag er in den Top 10. "Es ist natürlich eines unserer Ziele, in jedem Rennen in die Punkte zu fahren."



In Monaco konnte er auf P9 ins Ziel kommen, das stellt ihn aber nicht ganz zufrieden. "Wir konnten das Auto in den letzten Rennen verbessern, haben aber in Monaco einen Schritt zurück gemacht. Das wollen wir hier wieder ändern."