Verstappen glaubt nicht an Mercedes-Probleme

Bei Mercedes hat man nach den Tests in Bahrain erklärt, nicht so schnell wie Red Bull zu sein. Max Verstappen hält von dieser Aussage wenig. "Sie sind schnell, daran besteht kein Zweifel", sagt der Niederländer bei 'Ziggo' und ergänzt: "Natürlich versuchen sie, uns in die Favoritenrolle zu drücken. [...] Das haben sie im vergangenen Jahr auch bei einigen Rennen gemacht."



"Am Freitag sagen sie: 'Ja, Red Bull sieht sehr stark aus.' Aber ich wusste immer, dass das nicht der Fall war. Am Samstag waren sie dann wieder vorne und es hieß: 'Oh, toll.' Ich sehe mich selbst keinesfalls als Favorit", so Verstappen. Es sei nach sieben WM-Titeln in Folge "normal", dass Mercedes auch 2021 wieder als Favorit in die Saison gehe.