Wer hatte das schnellste Auto in Sotschi?

Eigentlich ist Sotschi immer eine klassische Mercedes-Strecke gewesen. Doch hatte man auch in diesem Jahr das schnellste Auto? Andrew Shovlin erklärt: "Bei freier Fahrt waren wir gut. Aber wir verbrachten viel Zeit im Verkehr." Da habe man die wahre Pace nicht sehen können. Er sei sich daher nicht sicher, ob man am Wochenende schneller als Red Bull gewesen sei.



"Es ist nach dem Chaos im Qualifying und im Rennen etwas schwer zu sagen, ob es das beste Auto war", so Shovlin. Aber zumindest die 25 Punkte hat man ja so oder so mitgenommen!