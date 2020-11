02:35

Schrecksekunde: Wieder Sportwart auf der Strecke

Das Thema schlug bereits nach Imola große Wellen. In Bahrain passierte es nun schon wieder. Lando Norris meldete am Funk einen Sportwart, der direkt vor ihm auf der Strecke herumlief. "Es ist natürlich bedenklich, so einen Kommentar von Lando am Funk zu hören. So etwas sollte absolut nicht passieren", kritisiert McLaren-Teamchef Andreas Seidl.



Man müsse jetzt analysieren, was da passiert sei. Er sei sich aber auch sicher, dass Michael Masi und sein Team das jetzt tun. Der Sportwart auf der Strecke in Imola, der Kran in Istanbul, jetzt wieder ein Sportwart, dazu der Unfall von Grosjean ... Ist in Sachen Sicherheit sicher nicht das beste Jahr der Formel 1.