Formel-1-Liveticker: Verstappen laut Rosberg "neben der Spur"!

Tsunoda: Noch eine Verwarnung, dann Strafe!

AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda hat sich in Monaco bereits die vierte Verwarnung in der aktuellen Formel-1-Saison eingefangen. Bei einer weiteren Verwarnung folgt eine automatische Rückversetzung in der Startaufstellung um zehn Positionen. (Hier die aktuelle Strafpunkte-Übersicht abrufen!)



Bisher ist Tsunoda durch "unnötiges Langsamfahren" in Melbourne aufgefallen und durch Aufhalten von Sebastian Vettel an gleicher Stelle sowie durch Aufhalten von Charles Leclerc in Bahrain. In Monaco hielt der japanische Fahrer den Dänen Kevin Magnussen auf, sodass dieser in der Hafenschikane geradeaus fahren musste.



Die Sportkommissare meinen: "Normalerweise verhängt man keine solche Strafe für ein Behindern im Freien Training, aber dieser Zwischenfall war ernst genug, um [eine Verwarnung] auszusprechen."



Tsunoda sieht die Situation nicht so glasklar wie die Sportkommissare und meint: "Aus meiner Sicht ist [die Hafenschikane] der einige Platz, um an jemandem vorbeizugehen. Und es ist schwierig, jemanden durchzulassen."