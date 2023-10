Formel-1-Liveticker: Verstappen möchte Simracern zu Karrieren verhelfen

Großer Druck auf Sargeant

Für Logan Sargeant steht am Wochenende ein besonderes Heimrennen an. Noch immer ist nicht klar, ob der US-Amerikaner auch in der nächsten Saison weiter für Williams fahren darf. Seit der Sommerpause machte Sargeant diverse Fehler, kam nicht wirklich in Tritt und ließ immer nur sehr kurz sein Talent aufblitzen.



Jetzt gehts am Wochenende in ein Sprintwochenende auf dem Circuit of the Americas, der Fehler auch nicht wirklich verzeiht. Der Druck, den er sich selbst macht, wird noch steigen, denn die Augen sind vermehrt auf ihn gerichtet. Im "Vowles Verdict" nach dem Großen Preis von Katar unterstrich Teamchef James Vowles nochmal die Ambitionen:



"Ich glaube wirklich, dass wir die Meisterschaft als Siebter abschließen könne. Wir müssen sicherstellen, dass wir in den letzten Rennen immer alles reinwerfen, was das Auto auch wirklich leisten kann."



Dazu braucht es aber auch mal Punkte von Logan Sargeant.