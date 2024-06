Barcelona-Sonntag in der Analyse: Norris-Frust und Ferrari-Ärger

Russell: Hatte von so einem Start geträumt

Über seinen sensationellen Start sagt der Brite: "Ich habe letzte Nacht davon geträumt, wie mein Angriffsplan aussehen würde, und als ich die Wettervorhersage sah, hatte der Wind in Kurve 1 auf Gegenwind gedreht, was bedeutete, dass ich sehr spät und tief in die Kurve hinein bremsen konnte."



Er habe sich "daran erinnert, wie Fernando [Alonso in Barcelona] 2012 von P4 gestartet ist und sich an die Spitze gesetzt hat. Ich wusste, dass es möglich war", so Russell, der betont: "Es war ein kalkuliertes Risiko."



"Ich fuhr vier Runden in der Startaufstellung und übte in jeder Runde, so spät wie möglich zu bremsen, damit ich wusste, wo das Limit lag. Ich wusste, wie stark der Wind war, und ich wusste, was mit dem Auto möglich war, also war es kalkuliertes Risiko", erklärt er.



Definitiv eines der Highlights in diesem Rennen, auch wenn Russell dieses am Ende trotzdem auf der Position beendete, von der er auch gestartet war.