Williams: Teamchef-Frage für Mugello noch nicht geklärt

Claire Williams hat heute ihren letzten Arbeitstag an der Rennstrecke, sie tritt als stellvertretende und de facto Teamchefin ab. Wer wird also kommende Woche in Mugello die Verantwortung tragen? Das nächste Rennen steht schließlich bereits vor der Tür. Dave Robson verrät, dass die Rolle erst einmal unbesetzt bleiben könnte. "Claire wird natürlich nicht da sein, aber es gab oft Rennen, bei denen sie nicht dabei war", verrät er. Es werde einfach wie gewohnt jeder seine Arbeit machen. In der Pause nach dem Triple-Header werde sich die Nachfolgerfrage vielleicht klären.