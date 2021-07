05:02

Verstappen: Red Bull muss in Silverstone dabei sein

Wir starten standesgemäß mit dem WM-Führenden in diesen Tickertag. Max Verstappen konnte in Österreich seinen Lauf fortsetzen und zum ersten Mal drei Siege in Serie einfahren, seine Führung in der Fahrer-WM hat er auf 32 Zähler ausgebaut. Außerdem holte er sich beide Polepositionen in der Steiermark und führte alle 142 Rennrunden in Österreich an!



Am zweiten Rennwochenende schaffte er sogar seinen ersten "Grand Slam", bestehend aus Poleposition, schnellster Rennrunde, Sieg und allen geführten Rennrunden. Obwohl er seinen aktuellen Siegeslauf "genießt", weiß Verstappen, dass Mercedes für Silverstone ein Update eingeplant hat, das die Trendwende bringen soll.



Viele Beobachter gehen außerdem davon aus, dass die Streckencharakteristik in Großbritannien eher dem W12 entgegenkommen wird. "Wir hatten speziell in Österreich ein gutes Auto, wir waren sehr dominant. Aber wir müssen sichergehen, dass wir in Silverstone wieder dabei sind. Wir müssen sichergehen, dass wir wieder sehr konkurrenzfähig sind."