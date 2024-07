Spa in der Analyse: Russell disqualifiziert, Hamilton erbt den Sieg!

Mercedes von Russell zu leicht

Die FIA meldet, dass das Auto von George Russell nach dem Rennen lediglich 796,5 Kilogramm auf die Waage brachte. Das Gewichtsminimum liegt allerdings bei 798 Kilogramm. Somit war das Auto zu leicht.



Spannend dabei: Zuerst wurde das Auto mit den vorgeschriebenen 798 Kilo gewogen. Doch da befand sich noch Sprit im Tank. Bei einer weiteren Messung ohne Benzin war das Auto dann zu leicht.



In so einem Fall bleibt den Rennkommissaren eigentlich kein Spielraum, denn bei einem technischen Verstoß kann nur die Disqualifikation die Folge sein. Hier zunächst einmal die Mitteilung von FIA-Mann Jo Bauer im Wortlaut:



"After the Race, car number 63 was weighed and its weight was 798.0 kg, which is the minimum weight required by TR Article 4.1. After this, fuel was drained out of the car and 2.8 litres of fuel were removed."



"The car was not fully drained according to the draining procedure submitted by the team in their legality documents as TR Article 6.5.2 is fulfilled. The car was weighed again on the FIA inside and outside scales and the weight was 796.5 kg. The calibration of the outside and inside scales was confirmed and witnessed by the competitor."



"As this is 1.5 kg below the minimum weight requested in TR Article 4.1, which also has to be respected at all times during the Competition, I am referring this matter to the Stewards for their consideration."