Formel-1-Liveticker: Verstappen sorgt für Verwirrung mit Teamkollegen-Aussage

Aufgeben? Nicht mit Mick!

"Im Moment ist die Formel 1 in greifbarer Nähe", das sagte Mick Schumacher im Rahmen des WEC-Rennens in Sao Paulo gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.



"Für mich ist es wichtig, in die Formel 1 zurückzukehren, um zu zeigen, was ich kann", verweist aber zusätzlich darauf, dass er nicht blindlinks in die Falle laufen will, wenn das nicht klappen sollte:



"Ich muss sicherstellen, dass ich nicht zu selbstbewusst werde, dass ich weiterhin durchhalte und dafür sorge, dass es einen Plan B gibt, falls es nicht klappen sollte."



Aber aufgeben wird er sicher nicht: "Ich habe beschlossen, dass ich solange auf die Formel 1 warten werde, wie es nötig ist."



Mehr zu Mick Schumachers Wunsch, nicht aufzugeben, bis es mit der Formel 1 wieder klappt, lest ihr in Kürze auf unserem Portal.